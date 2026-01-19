Il suicidio di Raul Gardini la rivelazione di Di Pietro | Fui io a spostare la pistola

Il suicidio di Raul Gardini, avvenuto prima di essere ascoltato nell’ambito di Mani pulite, ha suscitato molte discussioni. La rivelazione di Di Pietro, secondo cui avrebbe spostato la pistola, aggiunge un elemento di mistero alla vicenda di uno dei principali imprenditori italiani degli anni ’80. Questo episodio rappresenta un momento cruciale nella storia economica e giudiziaria del paese, segnando la fine di un’epoca di grande fermento e incertezza.

Prima che potesse essere convocato dal magistrato inquirente nell’ambito di Mani pulite per l’affare Enimont, Raul Gardini - l’imprenditore che aveva creato il gruppo Ferruzzi-Montedison - si suicidò con un colpo di pistola alla tempia il mattino del 23 luglio 1993 nella sua casa milanese di piazza Belgioioso. Il caso fu archiviato come suicidio ma rimasero dubbi legati in particolare alla pistola ritrovata dalla Scientifica distante dal corpo. «L’ho spostata io stesso quando sono arrivato e abbiamo preso atto che si era.», rivela Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera che l’ha intervistato per la puntata di «Una giornata particolare» che andrà in onda mercoledì alle 21. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Raul Gardini, noto imprenditore e figura di spicco nel settore chimico e agroalimentare, morì prima di essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite. La sua scomparsa, avvenuta con un gesto autolesionista, ha suscitato molte ipotesi e riflessioni, soprattutto dopo la rivelazione di Antonio Di Pietro, che ha ammesso di aver spostato la pistola. Questa vicenda rimane un episodio significativo nella storia delle inchieste sulla corruzione in Italia.

Ascesa e caduta di Raul. L’azzardo come stile di vita. La Ferruzzi e l’Enimont, poi quel colpo di pistola

L'articolo esplora la parabola di Raul, tra successi e crisi, e il suo stile di vita improntato all’azzardo. Attraverso i legami con la Ferruzzi e l’Enimont, e momenti chiave come il fidanzamento con Idina, Cesare Peruzzi narra eventi che segnano un percorso fatto di ambizioni, scelte rischiose e incontri decisivi.

