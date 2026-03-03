Amore non è totale dipendenza Il messaggio di Sal Da Vinci è sbagliato Duro attacco della sociologa Barbara Poggio
Durante il Festival di Sanremo, un commento di Barbara Poggio ha contestato il messaggio di Sal Da Vinci, definendolo sbagliato. La sociologa ha sottolineato che “Amore non è totale dipendenza”, criticando la visione espressa dal cantante. Sanremo, che ogni anno crea discussioni e meme, continua a essere uno degli eventi più seguiti e commentati in Italia.
"Amore non è totale dipendenza.
