Durante il Festival di Sanremo, un commento di Barbara Poggio ha contestato il messaggio di Sal Da Vinci, definendolo sbagliato. La sociologa ha sottolineato che “Amore non è totale dipendenza”, criticando la visione espressa dal cantante. Sanremo, che ogni anno crea discussioni e meme, continua a essere uno degli eventi più seguiti e commentati in Italia.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana “Amore non è totale dipendenza. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Amore non è totale dipendenza. Il messaggio di Sal Da Vinci è sbagliato”. Duro attacco della sociologa Barbara Poggio

TikTok crea dipendenza? La risposta della sociologaPer la Commissione Ue, TikTok è progettato per creare dipendenza negli utenti: il parere della sociologa Giovanna Mascheroni.

Il meglio di SAL DA VINCI - Raccolta

Contenuti utili per approfondire Amore non è totale dipendenza Il....

Temi più discussi: Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho impiegato 50 anni per arrivare qui; Il canto della soglia; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Per sempre sì L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026.

Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: «Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho ...Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per semp ... vanityfair.it

Festival di Sanremo, le organizzatrici del Lilith: La canzone di Sal Da Vinci 'Per sempre sì' è cultura del possessoUn sì, in amore, non può essere per sempre, al contrario deve essere libero, rinnovato in ogni istante e revocabile. L'idea che l’amore coincida con appartenenza assoluta rischia di sovrapporsi a que ... lavocedigenova.it

«Io amo Napoli e i napoletani. Sal Da Vinci è la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano» - facebook.com facebook

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com