TikTok crea dipendenza? La risposta della sociologa

Una sociologa ha spiegato che il design di TikTok punta a catturare l’attenzione degli utenti e può creare dipendenza, soprattutto tra i più giovani. Secondo lei, i bambini rischiano di sviluppare effetti negativi sullo sviluppo mentale, perché il modo in cui l’app è fatta favorisce l’uso compulsivo. La questione diventa sempre più attuale, visto che molti ragazzi passano ore davanti allo schermo senza rendersene conto.

Il design di TikTok è progettato per creare dipendenza e può produrre effetti negativi sullo sviluppo mentale dei bambini. La Commissione europea non dubbi: la piattaforma cinese ha violato il Digital services act. Ma che cosa ne pensa la sociologa specializzata in media digitali? LaPresse ha voluto capire meglio. Ma vediamo prima cosa è successo. I rilievi della Commissione europea. Dallo scorrimento infinito dei reel alla riproduzione automatica, fino alle notifiche push e all’algoritmo altamente personalizzato: per l’esecutivo Ue, il social network di ByteDance non ha valutato in modo adeguato come queste funzionalità possano danneggiare il benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare di minori e adulti vulnerabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

