Aston Villa-Chelsea mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Occhio al Cash!

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:30 si sfidano Aston Villa e Chelsea in una partita di Premier League. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili, con particolare attenzione al possibile incasso derivante dalle scommesse. La sfida tra la quarta e la sesta in classifica assume rilevanza per i posizionamenti in zona Champions League, considerando la situazione attuale della stagione.

Con la probabilità che le prime cinque della classifica di Premier League si qualifichino ancora una volta per la Champions League, uno scontro tra la quarta (Aston Villa) e la sesta (Chelsea) a questo punto della stagione può essere molto importante. I padroni di casa hanno sei punti di vantaggio ma ne hanno raccolto solo.