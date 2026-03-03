Il 3 marzo si segnala come il 62° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 303 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra Santa Cunegonda e si ricorda un proverbio legato al mese di marzo. Tra gli eventi storici, nel 1924, si è costituita la Grande Assemblea Nazionale Turca, un fatto rilevante che ha segnato quella giornata.

Martedì 3 marzo è il 62° giorno del calendario gregoriano. Mancano 303 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa CunegondaProverbio di MarzoMarzo, la serpe esce dal balzoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1924 - La Grande Assemblea Nazionale Turca della costituita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Almanacco | Martedì 9 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano (il 344º negli anni bisestili).

Aggiornamenti e notizie su Almanacco | Martedì 3 marzo: accadde...

Temi più discussi: Almanacco | Martedì 3 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 3 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; 4 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Lunedì 2 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Martedì 3 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIn un tribunale di Los Angeles, Sirhan Sirhan ammette di aver ucciso il candidato alla presidenza Robert F. Kennedy: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Martedì 3 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoIl 3 marzo è il 62º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intraprendente e deciso, con una forte capacità di reagire rapidamente agli eventi. È una persona che sa affrontare le sfide con ... trevisotoday.it

LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 2 Marzo - facebook.com facebook