Almanacco | Martedì 9 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'articolo presenta eventi storici, compleanni di personaggi famosi, il santo e il proverbio associati al 9 dicembre, giorno del calendario gregoriano. Si tratta di una panoramica di ciò che è accaduto in questa data nel passato e delle tradizioni legate a questa giornata.

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano (il 344º negli anni bisestili). Mancano 22 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, veggente di Guadalupe.Aforisma di DicembreDicembre variante, freddo costanteAccadde oggi1531 - La Vergine di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 9 dicembre Il Sole sorge alle 07:48 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:17. Durata del giorno otto ore e cinquantotto minuti. La Luna sorge alle 17:28 con azimuth - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco del 9 dicembre. Oggi si celebra San Siro - Almanacco del 9 dicembre: dai santi Juan Diego e Siro ai nati Ciampi e Kirk Douglas. Da infocilento.it