Alla Chiesa di Santa Trinita il concerto gratuito dell' University of Sioux Falls Concert Chorale
La Chiesa di Santa Trinita ospita un concerto gratuito della University of Sioux Falls Concert Chorale, proveniente dal Dakota del Sud. L'ensemble americano porta in Italia un'esibizione dedicata alla voce corale, offrendo al pubblico fiorentino un'esperienza musicale coinvolgente e ricca di atmosfere suggestive.
Il coro della University of Sioux Falls, proveniente dal Dakota del Sud (USA), arriva in Italia per condividere con il pubblico fiorentino un momento musicale dedicato alla voce corale e alla sua capacità di creare atmosfere coinvolgenti.L’appuntamento è per giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21:00. Firenzetoday.it
A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato - I musicisti diretti dal Maestro Massimiliano Profili in concerto presso la Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri ... lagone.it
Il concerto nel centenario di Puccini per favorire il restauro della canonica - Domenica 8 settembre, alle 17, nella chiesa della Confraternita della Santissima Trinità, si terrà un concerto in commemorazione dei cento anni della morte di Giacomo Puccini, dal titolo «100% Puccini ... laprovinciapavese.gelocal.itVoci di Donne 12 dicembre ore 21,00 Chiesa Santa Maria Alemanna #messina #eventisicilia25 #visitsicilyinfo - facebook.com facebook
Concerto Coro Regina Pacis, 22 novembre 2025 - Seconda parte