Al Palmariva Live Club di Fossalta arriva il live show sull' universo K-Pop

Al Palmariva Live Club di Fossalta di Portogruaro si terrà il live show “K-Pop music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop”, uno spettacolo tribute che ripropone in modo coinvolgente le serie coreane dell’universo K-Pop. L’evento si svolgerà tra musica, coreografie e costumi ispirati alle produzioni televisive, offrendo un’interpretazione spettacolare di questo genere.

I Rockets tornano live e si preparano a far scatenare il Palmariva Live ClubDopo The Final Frontier, i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live.

Ai Gigli arriva il Live Show K?Pop, l’imperdibile evento per gli appassionati di musica pop coreanaArriva al Centro Commerciale I Gigli il Live Show K?Pop con le amatissime Rumi, Mira e Zoey.

CISCO, storico frontman dei Modena City Ramblers in concerto al Palmariva Live Club. 24 marzoStefano Cisco Bellotti, storico frontman dei Modena City Ramblers, gruppo folk dell’Emilia Romagna, simbolo assoluto di questo genere musicale in Italia, prosegue il suo viaggio live e annuncia ... udine20.it

NEGRITA – Pau e compagni con il tour elettrico di scena al Palmariva Live ClubDopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento MTV Unplugged, i Negrita, rock band fra le più amate dal pubblico italiano, tornano a sorpresa live in elettrico nei club ... udine20.it

CI VEDIAMO OGGI A FOSSALTA DI PORTOGRUARO al Palmariva Live Club, Vi aspettiamo numerosi! #rockets #tour2026 #palmariva - facebook.com facebook