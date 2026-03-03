Agritech tra imprese e formazione | nasce l?alleanza per la piana del Sele

È nata un’alleanza tra imprese e istituzioni nella piana del Sele, con l’obiettivo di rafforzare il settore agritech attraverso progetti di ricerca e programmi di formazione. La collaborazione coinvolge aziende locali e enti formativi, puntando a sviluppare competenze e innovazioni nel settore agricolo. La partnership si inserisce in un contesto di crescita economica, considerando il valore di miliardi di euro e numerosi posti di lavoro.

Un asse tra ricerca, imprese e formazione per dare struttura a un settore che in Campania vale miliardi e occupazione. Nella sede dell’Università Federico II di Napoli è stato siglato il protocollo tra Fondazione Agritech, Camera di Commercio di Salerno e Consorzio Elis per la nascita di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele. Un territorio dove l’agroindustria non è un comparto tra i tanti ma l’ossatura dell’economia locale. L’intesa punta a mettere a sistema tecnologie sviluppate grazie al Pnrr, fabbisogni delle imprese e percorsi formativi mirati. Al centro, un dato che fotografa la criticità attuale: secondo il sistema Excelsior della Camera di Commercio, il 46% dei profili ricercati dalle aziende non si trova. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

