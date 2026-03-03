Affari Tuoi trasloca a Milano il gioco del pacchi cambia studio | da dove verrà trasmesso

Da oggi, lo storico programma televisivo Affari Tuoi si sposta a Milano, portando con sé il cambio dello studio di registrazione. La trasmissione continuerà ad andare in onda, ma da una nuova sede nella città lombarda. La decisione di trasferire la produzione è stata ufficializzata, e il pubblico potrà seguire le puntate dal nuovo studio situato a Milano.

Martina Miliddi ad Affari Tuoi, l’ex ballerina di Amici guest star del gioco dei pacchi di Stefano De MartinoSbarca ad Affari Tuoi una vecchia conoscenza di Canale 5 e di Amici: si tratta di Martina Miliddi, ballerina lanciata televisivamente dal talent show...

Affari Tuoi trasloca a Milano? La richiesta di Stefano De Martino e cosa ha detto Antonella ClericiUna battuta? Una fuga di notizie? O un annuncio mascherato? A sganciare la bomba è stata Antonella Clerici, durante un collegamento con Alfio Bottaro...

Stefano De Martino trasloca e porta Affari Tuoi a Milano, lo rivela Antonella ClericiAntonella Clerici fa gli auguri a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo e svela che il conduttore lascia Roma e porta Affari Tuoi a Milano ... ultimenotizieflash.com

Stefano De Martino, Affari Tuoi si sposta. L’annuncio di Antonella ClericiDopo la nomina a conduttore e direttore artistico di Sanremo, cambiano gli equilibri di Affari Tuoi: a rivelare i retroscena è Antonella Clerici ... dilei.it

Nato a Torre del Greco, l’ascesa tra danza e tv: il successo con “Stasera tutto è possibile” e “Affari tuoi”, il teatro, gli amori con Emma e Belen e la sfida del Festival - facebook.com facebook