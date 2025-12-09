Trattenuta con la forza in auto | salvata una donna ad Eboli

Salernotoday.it | 9 dic 2025

Dramma sventato, sabato scorso, ad Eboli: la Polizia Municipale, infatti, è stata attirata dalle urla di una donna trattenuta con la forza, dal suo compagno, in auto. Ad intervenire, oltre ai caschi bianchi, anche i carabinieri: l'uomo, già noto per analoghi episodi, è stato denunciato. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

