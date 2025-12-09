L' anno nuovo si apre con Artusi Jazz la rassegna itinerante che porta per tutto il Forlivese i grandi nomi della musica soul e funk

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione dai de jazz, sul nascere dell'anno nuovo, torna con un ricco calendario di appuntamenti musicali grazie al festival: “Artusi Jazz-inverno-2026”. Questa quindicesima edizione della rassegna mantiene la sua essenza e promette di essere un viaggio che proporrà un intreccio di armonie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Nuovo anno scolastico 2025/26, tra i banchi anche le due Agenzie

Pesaro, spiava la ex e il nuovo compagno con i droni. Condannato a un anno l'avvocato maceratese: sarà rieducato

Il nuovo palazzetto del basket a Cantù: le campate prendono forma a un anno dall’inaugurazione