Accadde oggi | 9 febbraio la nascita della pallavolo

Il 9 febbraio 1895, nel college di Springfield, William, un istruttore di educazione fisica, inventò la pallavolo. In poco tempo, il nuovo sport si diffuse all’estero, anche se ogni paese adottò regole diverse. Oggi, dopo oltre un secolo, la pallavolo è uno degli sport più praticati al mondo.

Il 9 febbraio 1895, nel college di Springfield l’istruttore di educazione fisica William G. Morgan presentò ad alcuni colleghi un’attività che sembrava un incrocio tra il basket, sport che seppur di recente invenzione era molto diffuso, e il tennis. Si servì di due squadre composte da cinque membri, tra cui un sindaco e un comandante dei vigili del fuoco. Il gioco non prevedeva alcun contatto fisico, e lo scopo era giocare con una palla che non doveva mai cadere. Morgan era il direttore della Ymca di Holyoke nel Massachusset, e aveva battezzato questa disciplina Minonette, citazione di un antico gioco con la palla praticato dalla nobiltà francese, il minon. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

