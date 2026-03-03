A Tharsika Thayaparan la XXXª Borsa di studio Marco Motolese

È Tharsika Thayaparan della 5ªC del Liceo Aristosseno la vincitrice della XXXª Borsa di studio Marco Motolese, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Marco Motolese e dal Club per l'UNESCO di Taranto con la collaborazione del Liceo Aristosseno, sempre accompagnati dalla famiglia del compianto Marco: Edmondo, Carmen e Massimiliano Motolese, padre, madre e fratello con il piccolo figlio omonimo. Promossa dalla famiglia Motolese per ricordare il figliolo Marco, studente del Liceo Aristosseno tragicamente comparso nel 1994 a soli diciassette anni, intende promuovere presso gli studenti la solidarietà, la generosità, il rispetto verso gli insegnanti e i propri compagni di classe, le qualità che contraddistinguevano il compianto Marco.