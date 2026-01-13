Torna la Borsa di studio Bruno Bernacchia

È stata annunciata la riapertura della Borsa di studio “Bruno Bernacchia” per l’anno accademico 2025/2026. Questa iniziativa, dedicata alla figura di Romolo Lupino, ha già suscitato l’interesse di numerosi giovani storici. La borsa rappresenta un’opportunità importante per approfondire lo studio della storia e promuovere il talento tra le nuove generazioni.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Torna la Borsa di studio "Bruno Bernacchia". Dedicata per l'anno 20252026 alla figura di Romolo Lupino, sta già registrando un forte interesse da parte dei giovani storici. La sesta edizione della borsa di studio " Bruno Bernacchia" – il concorso che dal 2016 si svolge ad Arezzo ogni due anni per volontà dell'associazione "Amici di Bruno" e in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco) – continua ad attirare l'attenzione di giovani storici italiani. Sono infatti già pervenute numerose domande con tesi, ricerche e studi (pubblicati o inediti) dedicati al pensiero politico italiano, alla storia dei partiti e dei movimenti dell'Italia repubblicana e alle vicende economico-sociali dello stesso periodo.

