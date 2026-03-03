I calendari di Formula 1 e MotoGP potrebbero subire modifiche a causa di incertezze legate alle tensioni internazionali. È in discussione la possibilità che si cancelli la partita di calcio tra Spagna e Argentina. Nel frattempo, in Eurolega si registrano disordini e alterazioni nelle programmazioni sportive, mentre i conflitti tra Israele, Stati Uniti e Iran continuano ad avere ripercussioni sulla scena globale.

I conflitti si intensificano. Dopo l’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti verso l’Iran la guerra si allarga. E anche il mondo dello sport è costretto a prendere decisioni drastiche, ma necessarie. Molti campionati nei Paesi del Golfo sono stati sospesi. Alcuni eventi vengono cancellati. Ecco una panoramica della situazione. Manifestazioni rinviate e campionati sospesi. Nelle ultime ore l’Asian Football Confederation (AFC) ha ufficializzato l’interruzione immediata di tutte le partite delle competizioni per club nella Regione Ovest. A cascata anche le Federcalcio iraniana e qatariota hanno comunicato lo stop a tempo indeterminato e “fino a nuovo avviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A rischio i calendari di F1 e MotoGp, può saltare la “Finalissima” Spagna-Argentina, caos in Eurolega: come la guerra stravolge anche lo sport

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, si ferma il campionato in Qatar: a rischio anche la finalissima Argentina-Spagna!

Leggi anche: Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio

Contenuti e approfondimenti su A rischio i calendari di F1 e MotoGp...

Temi più discussi: La Finalissima tra Argentina e Spagna è a rischio: il Qatar sospende gli eventi sportivi; Attacco all'Iran, a rischio la finalissima Spagna-Argentina: cosa può succedere; Finalissima 2026 a rischio: sale la tensione in Qatar, Messi e Yamal restano al palo; Iran: Qatar ferma attività sportive, a rischio 'Finalissima' Spagna-Argentina.

Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischioIl conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti avrà ripercussioni anche nel calcio. E' infatti a rischio la Finalissima tra Spagna e Argentina. ilnapolista.it

La Finalissima tra Argentina e Spagna è a rischio: il Qatar sospende gli eventi sportiviLa guerra in Medio Oriente mette a rischio la disputa della Finalissima tra Argentina e Spagna, in programma a fine marzo in Qatar. goal.com

Finalissima Spagna Argentina a rischio Possibile decisione drastica - facebook.com facebook

Attacco all'Iran, a rischio la finalissima #SpagnaArgentina: cosa può succedere x.com