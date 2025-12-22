Ariana Grande torna al SNL in Vivienne Westwood archival | quando il fashion diventa linguaggio pop

Ariana Grande è tornata sul palco di Saturday Night Live e, come sempre, lo ha fatto parlando prima di tutto attraverso i vestiti. Per l’episodio natalizio, la cantante e attrice ha scelto un abito archival Vivienne Westwood, strapless, metallico, essenziale e potentissimo. Ariana Grande in un capolavoro di Vivienne Westwood durante il monologo al SNL: l’archivio come scelta strategica (non nostalgia). L’abito firmato Vivienne Westwood arriva direttamente dall’archivio della maison, e questo dettaglio è tutto fuorché casuale. Nel 2025 l’archival dressing non è più solo un vezzo da red carpet: è uno strumento narrativo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

