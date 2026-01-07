Regione Zinzi Lega denuncia | C' è un quarto conflitto d' interesse

La consigliera regionale Zinzi (Lega) ha segnalato un possibile conflitto di interessi legato alla nomina del marito dell’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, nel comitato direttivo dell’ASI di Benevento. La regione, ente pubblico economico sotto vigilanza regionale, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto tra ruoli pubblici e interessi personali, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla gestione dei finanziamenti pubblici.

"Sappiamo che il marito dell'assessore regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca è stato nominato dalla Regione Campania nel comitato direttivo dell'Asi di Benevento, ente pubblico economico vigilato dalla stessa Regione Campania, da cui è fortemente dipendente per finanziamenti, indirizzi.

