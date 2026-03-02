Zazzaroni su Roma Juve | Ho assistito ad una signora partita Spalletti ha indovinato le mosse dalla panchina Ecco i migliori in casa bianconera

Il giornalista ha commentato la partita tra Roma e Juventus, sottolineando di aver assistito a una fase di gioco particolarmente intensa. Ha evidenziato come l’allenatore della Roma abbia scelto le mosse giuste dalla panchina, influenzando l’andamento della partita. Sono stati menzionati anche i giocatori della Juventus ritenuti più in evidenza durante l’incontro. La sua analisi è stata rilasciata ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’.

