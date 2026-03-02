Yildiz dopo Roma Juve | Continuiamo a spingere Grazie ai tifosi per il supporto – FOTO

Dopo la partita tra Roma e Juventus, Yildiz ha pubblicato un messaggio sui social media ringraziando i tifosi per il supporto e affermando che la squadra continuerà a spingere. La dichiarazione arriva in un momento di confronto diretto tra le due squadre, con Yildiz che si rivolge ai supporter per mantenere alta la motivazione. Il giocatore ha evidenziato la volontà di proseguire sulla stessa strada.

