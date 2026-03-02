È stato annunciato il nuovo Xiaomi 17 Ultra disponibile in due versioni, con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, oppure con 1 TB di spazio. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una fotocamera Leica da 1 pollice. La batteria ha una capacità di 6000 mAh e il modello viene confrontato con il Leica Leitz Phone.

Scopri Xiaomi 17 Ultra nelle versioni 16GB+512GB e 1TB. Scheda tecnica completa, Snapdragon 8 Elite Gen 5, fotocamera Leica da 1", batteria 6000 mAh e confronto con Leica Leitz Phone. Il Xiaomi 17 Ultra è il nuovo flagship premium di Xiaomi progettato per ridefinire il concetto di smartphone fotografico. Con sensore da 1 pollice co-ingegnerizzato con Leica, chip Snapdragon di ultima generazione e fino a 1TB di storage, il 17 Ultra si posiziona tra i migliori top di gamma Android del 2026. L’estetica richiama il mondo delle fotocamere professionali, con finiture eleganti e un look distintivo rispetto ai classici flagship Android. Risultato: visibilità perfetta sotto luce diretta e qualità cinematografica nella riproduzione video. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Xiaomi 17 Ultra: scheda tecnica completa, 16GB 512GB e 1TB, fotocamera Leica 1?

Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il re della fotografia notturna con LeicaPresentato il nuovo top di gamma: ottiche professionali, design ispirato alle fotocamere e una sfida diretta ad Apple, nonostante l'aumento dei costi...

Xiaomi 17 ultra domina galaxy s26 ultra scopri il miglioramento della fotocamera di punta che meritiQuesto articolo analizza in modo organico il Xiaomi 17 Ultra, focalizzandosi su design, prestazioni fotografiche, schermo, autonomia e accessori.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition - Unboxing & Camera Test

Approfondimenti e contenuti su Xiaomi.

Temi più discussi: Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli sulle promozioni di lancio; Xiaomi 17 Ultra, da noi la Leica Edition cambia nome e design; Gli Xiaomi 17 arrivano in Italia con prestazioni al top, soprattutto fotografiche; Xiaomi 17, 17 Ultra, Leitzphone, Scooter 6 e Watch 5: tutte le novità.

Gli Xiaomi 17 arrivano in Italia con prestazioni al top, soprattutto fotograficheXiaomi ha presentato la versione global di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, i nuovi flagship che ruotano attorno allo Snapdragon 8 Elite Gen 5. tuttoandroid.net

Ufficiali i nuovi Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra: prezzi e offerte lancio per l'ItaliaAbbiamo toccato con mano, a Barcellona, i nuovi smartphone della Serie 17 di Xiaomi: quanto costano al lancio in Italia? tech.everyeye.it

A Barcellona abbiamo avuto la possibilità di testare il nuovo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, punta di diamante della 6 Series. https://auto.everyeye.it/notizie/provato-xiaomi-electric-scooter-6-ultra-spettacolo-862589.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook

Ecco Xiaomi Pad 8 e Xiaomi Pad 8 Pro. Progettati per offrirti la massima produttività, con multitasking fluido, strumenti creativi avanzati e prestazioni elevate, il tutto in un design elegante e facile da portare ovunque. A partire da 449,90€! Scopri ora di più: bit.ly/ x.com