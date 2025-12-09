Percorsi di apprendimento più creativi personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft Il Webinar gratuito

Scopri come strumenti Microsoft e l'intelligenza artificiale possono rivoluzionare i percorsi di apprendimento, rendendoli più creativi, personalizzati e inclusivi. Partecipa al webinar gratuito per esplorare nuove opportunità didattiche e ripensare il modo di insegnare e imparare grazie alle potenzialità offerte dalla tecnologia.

L’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. In questo webinar scopriremo come l’AI possa supportare i docenti di ogni ordine e grado nel progettare percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi. In un’ora di esempi concreti e attività dimostrative, esploreremo come l’AI possa sostenere la creazione di materiali, la personalizzazione delle . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft. Il Webinar gratuito Vai su X

A gennaio partono due nuovi percorsi pensati per accompagnare bambini e ragazzi nel loro apprendimento dell’inglese… finalmente in modo efficace, coinvolgente e adatto alla loro età! Perché scegliere i nostri corsi? Perché uniscono metodo, diverti - facebook.com Vai su Facebook

Percorsi di apprendimento più creativi, personalizzati e inclusivi con strumenti Microsoft. Il Webinar gratuito - L’intelligenza artificiale non è solo un nuovo strumento, ma un’occasione per ripensare la didattica. Da orizzontescuola.it