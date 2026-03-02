VOTAntonio | I voltagabbana del referendum

Magistrati e rappresentanti della sinistra si sono opposti alla riforma della giustizia, mentre in passato numerosi esponenti noti avevano espresso opinioni contrarie. La discussione sul referendum ha coinvolto diverse figure pubbliche, creando un dibattito acceso nel mondo politico e giudiziario. Alcuni hanno cambiato posizione nel tempo, mentre altri hanno mantenuto le loro opinioni iniziali.

«Leone XIV mette Cristo al centro. Nella Ue vedo tentazioni totalitarie» Eminenza, ha notato un cambiamento nella Chiesa con il pontificato di Leone XIV rispetto al pontificato di Francesco? «Papa Francesco è venuto dall’America Latina con il proprio stile pastorale e politico. Si basava sulla grande spiegazione della dottrina fatta dal più grande teologo nella sede di San Pietro, papa Benedetto XVI. Ma adesso abbiamo un Papa che vive nella linea del grande teologo e padre della Chiesa sant’Agostino, e si sente questo cristocentrismo nelle sue omelie, prediche e testi, nella visione della trascendenza. E questo dà il primato ai temi teologici e pastorali rispetto ai temi dell’immigrazione e ad altre cose che riguardano la dimensione sociale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - VOTAntonio | I voltagabbana del referendum Leggi anche: VOTAntonio | Referendum: tutte le bufale del No Leggi anche: VOTAntonio | Tutte le balle sul No al referendum I voltagabbana del referendum | VOTAntonio