VOTAntonio | Referendum: tutte le bufale del No Il nome di VOTAntonio è legato a una campagna contro le false informazioni sul referendum, che cerca di smascherare le bugie diffuse dal fronte del No. Molti sostengono che la riforma Nordio minacci l'autonomia della magistratura, ma in realtà i cambiamenti proposti riguardano aspetti pratici e procedurali. Per esempio, alcune affermazioni diffondono paure infondate sulla possibilità di influenzare le sentenze, anche se i testi ufficiali mostrano che si tratta di semplificazioni.
«Toga non mangia toga». Vogliono farci credere che la riforma Nordio sia un attentato all'indipendenza della magistratura, ma la realtà è molto più concreta. Il vero scontro non è sulla libertà, ma sull'impunità.
VOTAntonio analizza le principali affermazioni e le criticità legate al fronte del No al referendum.
La nave madre di tutte le bufale
Nel complesso panorama delle notizie false, il caso Open Arms si distingue come simbolo di inganni e manipolazioni.
Argomenti discussi: La Cei è ormai indistinguibile dal Pd. Ora vuole pure la legge sul fine vita.
