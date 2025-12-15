Stupro di gruppo a Milano chiesta la conferma della condanna per Lucarelli jr e Apolloni Raggiunto l’accordo per il risarcimento della ragazza

Al processo d'appello a Milano, il sostituto procuratore generale ha richiesto la conferma della condanna per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, coinvolti in un caso di stupro di gruppo. La vicenda riguarda anche un accordo di risarcimento con la vittima, mentre si attende la decisione definitiva sul procedimento.

Milano – Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo ha chiesto nel processo d'appello la conferma della condanna a 3 anni e sette mesi col rito abbreviato nei confronti di Mattia Lucarelli, figlio del famoso giocatore Cristiano Lucarelli, e Federico Apolloni, i due calciatori ex Livorno accusati assieme ad altri tre amici di violenza sessuale di gruppo. A quanto è emerso in aula, i due hanno raggiunto un accordo transattivo per risarcire la ragazza che sarebbe stata vittima dello stupro. Federico Apolloni e Mattia Lucarelli Le prossime udienze. Il processo è stato quindi rinviato al 16 marzo ed è stata fissata un'altra data al 24 marzo. Ilgiorno.it

