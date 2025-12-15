Stupro di gruppo a Milano chiesta la conferma della condanna per Lucarelli jr e Apolloni Raggiunto l’accordo per il risarcimento della ragazza

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al processo d'appello a Milano, il sostituto procuratore generale ha richiesto la conferma della condanna per Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, coinvolti in un caso di stupro di gruppo. La vicenda riguarda anche un accordo di risarcimento con la vittima, mentre si attende la decisione definitiva sul procedimento.

stupro di gruppo a milano chiesta la conferma della condanna per lucarelli jr e apolloni raggiunto l8217accordo per il risarcimento della ragazza

© Ilgiorno.it - Stupro di gruppo a Milano, chiesta la conferma della condanna per Lucarelli jr e Apolloni. Raggiunto l’accordo per il risarcimento della ragazza

Milano – Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo ha chiesto nel processo d'appello la conferma della condanna a 3 anni e sette mesi col rito abbreviato nei confronti di Mattia Lucarelli, figlio del famoso giocatore Cristiano Lucarelli,  e Federico Apolloni, i due calciatori ex Livorno accusati assieme ad altri tre amici di violenza sessuale di gruppo. A quanto è emerso in aula, i due hanno raggiunto un accordo transattivo per risarcire la ragazza che sarebbe stata vittima dello stupro. Federico Apolloni e Mattia Lucarelli Le prossime udienze. Il processo è stato quindi rinviato al 16 marzo ed è stata fissata un'altra data al 24 marzo. Ilgiorno.it

Violenze notte di Capodanno: perquisiti 18 ragazzi, 12 indagati

Video Violenze notte di Capodanno: perquisiti 18 ragazzi, 12 indagati

stupro gruppo milano chiestaStupro di gruppo ai Navigli nella cantina di un locale: confermata una condanna - La Corte d'Appello di Milano conferma la condanna a un 23enne, mentre gli altri due ragazzi accusati della violenza sono a processo con rito ordinario ... milanotoday.it

Stupro di gruppo, dopo la condanna in primo grado i calciatori Mattia Lucarelli e Apolloni ora trattano per risarcire la vittima - Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni – insieme ad altri tre loro amici – adesso trattano per risarcire la studentessa americana. ilfattoquotidiano.it