Villanterio furto ad Acqua&Sapone | i ladri scappano con la cassaforte mentre suona la sirena

A Villanterio, nel pomeriggio di oggi, due uomini hanno forzato il negozio Acqua&Sapone e portato via la cassaforte, mentre la sirena dell'antifurto suonava. I ladri sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, lasciando dietro di sé il negozio con danni evidenti. La polizia sta indagando sugli episodi e cerca testimoni che possano fornire informazioni utili.

Villanterio (Pavia), 2 marzo 2026 - La sirena d'allarme dell'antifurto entrato in funzione e la presenza delle telecamere della videosorveglianza che hanno ripreso tutto non hanno scoraggiato i ladri, che sono riusciti in pochissimi minuti ad entrare, sradicare dal pavimento la cassaforte e a portarla via con l'intero contenuto, per un bottino ancora da quantificare ma che si aggirerebbe sui mille euro circa. Dove e quando Il furto è stato messo a segno nella notte, verso le 2.30 di oggi, lunedì 2 marzo, ai danni del punto vendita della catena Acqua&Sapone a Villanterio, lungo l'ex Statale 412 "della Val Tidone", nel tratto dalla rotatoria con la Sp235 Pavia-Lodi verso Inverno e Monteleone.