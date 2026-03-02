Viessmann e Carrier uniscono fotovoltaico accumulo e pompe

Il 2 marzo 2026, a Rimini, si tiene KEY – The Energy Transition Expo, dove diverse aziende del settore solare e dell’energia integrata presentano nuove strategie e soluzioni. Tra queste, Viessmann e Carrier annunciano la loro collaborazione nell’ambito di sistemi che combinano fotovoltaico, accumulo e pompe di calore per il mercato residenziale, commerciale e industriale.

Il 2 marzo 2026, a pochi giorni dall’apertura di KEY – The Energy Transition Expo a Rimini, diverse aziende del settore solare e dell’energia integrata presentano nuove strategie e soluzioni per il mercato residenziale, commerciale e industriale. Tra le principali novità, Viessmann e Carrier lanciano un’offerta congiunta che unisce fotovoltaico, accumulo, pompe di calore e climatizzazione, mentre JA Solar e FIMER mostrano moduli e inverter di ultima generazione. Gewiss completa il quadro con un ecosistema che integra ricarica per veicoli elettrici e distribuzione energetica. L’evento, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo, diventa il punto di incontro per professionisti della filiera del solare e dello storage, con su efficienza, decarbonizzazione e gestione intelligente dei flussi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

