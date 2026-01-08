Le Constel era una trappola per minorenni | vodka a fiumi i trucchi per eludere la sicurezza e l' allarme lanciato settimane prima dal barista

Le Constel di Crans-Montana, noto locale, è stato al centro di indagini per aver consentito l’ingresso a minorenni, con episodi di consumo di alcool e tentativi di elusione delle misure di sicurezza. Le segnalazioni e gli allarmi, già sollevati settimane prima da alcuni testimoni, indicano un comportamento irregolare e fuori legge, che ha portato a una approfondita verifica delle attività del locale.

CRONACA DI UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA La festa di Capodanno, a Le Constellation, «è stata una trappola». A denunciarlo sono i ragazzi che ci sono caduti dentro, riuscendo a uscirne vivi solo per un capriccio del destino. «Un racconto — premettono — - facebook.com facebook

