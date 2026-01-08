Le Constel era una trappola per minorenni | vodka a fiumi i trucchi per eludere la sicurezza e l' allarme lanciato settimane prima dal barista
Le Constel di Crans-Montana, noto locale, è stato al centro di indagini per aver consentito l’ingresso a minorenni, con episodi di consumo di alcool e tentativi di elusione delle misure di sicurezza. Le segnalazioni e gli allarmi, già sollevati settimane prima da alcuni testimoni, indicano un comportamento irregolare e fuori legge, che ha portato a una approfondita verifica delle attività del locale.
Il Constellation di Crans-Montana era una trappola una trappola per minorenni. Non solo la notte dell?ultimo dell?anno: il locale era già fuori legge molto prima. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Giovane ucciso a Palermo, la rissa forse era una "trappola" per indurre Paolo Taormina a uscire fuori dal pub
Leggi anche: A Pavia è di nuovo allarme sicurezza: quattro tentate rapine in mezz’ora, tre minorenni in carcere
«Constellation era una trappola per minorenni»: vodka a fiumi, i trucchi per eludere la sicurezza e l'allarme lanciato settimane prima dal barista - Non solo la notte dell’ultimo dell’anno: il locale era già fuori legge molto ... leggo.it
CRONACA DI UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA La festa di Capodanno, a Le Constellation, «è stata una trappola». A denunciarlo sono i ragazzi che ci sono caduti dentro, riuscendo a uscirne vivi solo per un capriccio del destino. «Un racconto — premettono — - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.