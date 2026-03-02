Via l' insegna della discoteca Florida | smantellata dopo decenni

L'insegna della discoteca Florida è stata rimossa dopo decenni di presenza. Mentre all’interno si prosegue con eventi e serate, all’esterno sono stati effettuati lavori di smantellamento. La struttura ha subito un intervento di modifica che ha portato alla rimozione dell’insegna, lasciando un segno visibile nel panorama locale. La discoteca continuerà a funzionare, ma con un’immagine diversa.

In pista si continua a ballare, il calendario è già fitto di eventi programmati fino alla primavera inoltrata: ma all'esterno qualcosa è cambiato, per sempre. Niente più insegna, niente più cartolina: la storica gigantografia della discoteca Florida di Ghedi è stata smantellata per sempre.