Vernazza | Milan il derby come ultima chiamata Scudetto Se fossimo in Allegri …

Il derby di Milano tra Milan e Inter si svolgerà domenica 8 marzo alle ore 20:45 a San Siro. Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, affronta questa partita con l'obiettivo di recuperare terreno in classifica, mentre l'Inter di Cristian Chivu si presenta con un vantaggio di 10 punti. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Ovvero, "l'Inter ha costruito il suo primato sulle vittorie contro le medio-piccole, le ha battute tutte e sempre, tranne l’Udinese all’andata. Il Milan è secondo a meno dieci perché contro le medio-piccole sbuffa e soffre". Vernazza, poi, ha commentato nello specifico il successo dei rossoneri di Allegri allo stadio 'Zini' di Cremona. "Ieri a Cremona, la squadra di Allegri ha sbloccato lo 0-0 al 90’ e nel recupero ha segnato il 2-0. Un gigantesco “fiuuu”, per riesumare un’espressione celebre di Allegri. Per un’ora e mezza, inchiodato sul pareggio, il Milan arrancava a meno dodici dalla capolista. Inutile rifare i conti, riepilogare i punti sprecati contro le cosiddette provinciali, su tutti i quattro concessi al Parma tra andata e ritorno". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

