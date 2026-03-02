Vendita La Stampa la Sala rossa vuole chiarezza | Elkann e Leonardis saranno convocati a Palazzo civico

La Sala rossa ha deciso di convocare a Palazzo civico Elkann e Leonardis per fare chiarezza sulla vendita de La Stampa. La richiesta arriva dopo il presidio dei giornalisti avvenuto il 25 febbraio davanti al Comune, in seguito alla decisione del gruppo Gedi di mettere in vendita il quotidiano torinese. Gedi è controllata dalla holding Exor, presieduta da John Elkann, e il procedimento riguarda direttamente questa operazione.

Dopo il presidio del 25 febbraio, davanti il Comune, dei giornalisti de La Stampa, storico quotidiano torinese messo in vendita da Gedi, gruppo editoriale controllato dalla holding Exor presieduta John Elkann, designato come successore dell'ex impero Fiat da Giovanni Agnelli, il Consiglio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Vendita 'La Stampa': scende in campo anche la Sae di LeonardisNon solo Nem: la favorita cordata che chiama in causa anche fondazioni bancarie torinesi Almeno La Stampa potrebbe e dovrebbe rimanere un “affare...

La Stampa in vendita, presidio dei giornalisti davanti al Comune: "Elkann i nostri 150 di storia non sono in vendita"Sciopero e presidio dei giornalisti del quotidiano torinese in piazza Palazzo di Città: in piazza, oltre ai giornalisti, i sindacati e i...

Aggiornamenti e notizie su Vendita.

Temi più discussi: Vendita La Stampa, la protesta dei giornalisti nelle piazze di Torino: Vogliamo garanzie; La Stampa, giornalisti in presidio a Torino e a Roma: 150 anni di storia non sono in vendita - FNSI; La Stampa in vendita, presidio dei giornalisti davanti al Comune: Elkann i nostri 150 anni di storia non sono in vendita; La Stampa in sciopero: Elkann dica a chi vuole venderci, non siamo merce.

La Stampa in vendita, presidio dei giornalisti davanti al Comune: Elkann i nostri 150 anni di storia non sono in venditaSciopero e presidio dei giornalisti del quotidiano torinese in piazza Palazzo di Città: in piazza, oltre ai giornalisti, i sindacati e i rappresentanti delle istituzioni tra consiglieri comunali e ass ... torinotoday.it

John Elkann vende la Stampa, giornalisti aprono una pagina Instagram e lo criticano di nuovo: Atteggiamento inqualificabileNel giorno di San Valentino, arrivano una nuova nota del comitato di redazione e la solidarietà dei colleghi della Rai ... torinotoday.it

Giugliano, migliaia di alimenti in pessime condizioni igienico-sanitarie destinati alla vendita: sequestri e sanzioni | https://shorturl.at/aMQBI - facebook.com facebook

Apre la vendita dei biglietti per Spezia-Monza di sabato x.com