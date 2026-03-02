Usa quali armi stanno usando per ora per attaccare l’Iran

Sabato 28 febbraio alle 7:30 ora italiana, Stati Uniti e Israele hanno lanciato l’operazione Epic Yury con l’obiettivo di colpire le strutture politiche, militari e nucleari dell’Iran. Le azioni sono state dirette contro le infrastrutture nucleari e missilistiche del Paese, con l’intento di indebolire l’apparato di governo e le capacità militari iraniane. L’operazione ha coinvolto diverse modalità di attacco fino a quel momento non specificate.

Sabato 28 febbraio, all’incirca alle 7:30 ora italiana, Stati Uniti e Israele hanno dato il via all’operazione Epic Yury per decapitare l’apparato politicomilitare iraniano, e per colpire le infrastrutture nucleari e missilistiche del Paese retto dagli ayatollah. Dopo lo stallo dei negoziati indiretti a Ginevra – ancora giovedì nessun accordo completo era stato raggiunto – è stata scelta l’opzione militare non tanto per eliminare la minaccia nucleare, quanto quella rappresentata dai missili balistici iraniani (Teheran ha un arsenale missilistico tra i più numericamente consistenti del Medio Oriente); problematica, peraltro, che ha determinato principalmente la fine del Trattato JCPOA nel 2018, voluta unilateralmente dagli Stati Uniti retti dal primo mandato del presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Perché attaccare l’Iran è attaccare la Cina, e come risponderà Pechino alla nuova guerra di Usa e IsraeleSe Israele punta all’egemonia regionale, gli Usa colpiscono Teheran per colpire Pechino.

