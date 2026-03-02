Le puntate di oggi di Uomini e Donne mostrano tensioni nel Trono Over, con alcune accuse tra i partecipanti, mentre nel Trono Classico si sono vissuti momenti di intimità con diversi baci. Le scene registrate rivelano scontri verbali e incontri romantici, offrendo uno sguardo diretto sugli eventi che si sono svolti durante le registrazioni. Le anticipazioni indicano che anche domani ci saranno sviluppi significativi.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne oggi promettono puntate cariche di tensione e colpi di scena. Nella puntata di Uomini e Donne in onda tra oggi e domani esplodono accuse nel Trono Over, mentre nel Trono Classico arrivano baci e decisioni inattese. Gli opinionisti intervengono con toni duri e mettono sotto pressione alcuni protagonisti. Le dinamiche viste in studio cambiano gli equilibri e potrebbero influenzare tutto il percorso dei tronisti. Uomini e Donne anticipazioni: tre protagonisti lasciano il programma Trono Over, Mario e Cinzia sotto accusa. Nel Trono Over di Uomini e Donne torna al centro dello studio Mario Lenti, che riprende la conoscenza con Cinzia Paolini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne oggi e domani: accuse nel Trono Over e baci nel Classico

Anticipazioni Uomini e Donne, puntate 2-6 marzo: tensioni nel trono Over e lacrime nel classicoLe nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal 2 al 6 marzo 2026, si preannunciano cariche di tensione e colpi di scena.

Uomini e Donne, lite tra un Cavaliere e Gianni Sperti e un bacio nel Trono Classico (ANTICIPAZIONI)Cosa è accaduto durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 3 febbraio 2026? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show di...

Uomini e Donne, Trono Over - Una nuova dama per Federico

Aggiornamenti e notizie su Trono Over.

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni: tre addii nel trono over e un bacio nel classico; Uomini e donne, uscite celebri dal Trono over: le anticipazioni; Anticipazioni Uomini e Donne: caos in studio, il parterre Over si svuota; Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 marzo 2026: Tina e Gianni smascherano Mario e Cinzia, tre addii nel Trono Over e bacio nel Classico.

Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo 2026: Ciro elimina un’altra corteggiatrice e Maria De Filippi lo rimproveraUomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Elisabetta bacia Stefano, Ciro elimina Alessia Antonetti ed esagera con i toni. mondotv24.it

Uomini e Donne, ecco come è andata a finire tra Paola ed EdoardoCosa è successo tra Edoardo e Paola dopo le ultime discussioni? Ce lo svelano le Anticipazioni di Uomini e Donne. comingsoon.it

#UominieDonne: la registrazione di ieri. ATTENZIONE SPOILER!! Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni di #LorenzoPugnaloni: - - - - - - - - - - - - TRONO OVER: La registrazione è ini facebook

#uominiedonne: scoppierà il caos tra i protagonisti del trono over. Troviamo, infatti, #Alessio Pilli Stella che verrà definitivamente scaricato da #Debora x.com