Nel cuore dell’Alta Loira, vicino a Couteaux, un cucciolo di cinghiale di nome Babe ha instaurato un rapporto speciale con alcuni cavalli della razza Comtois. Il legame tra il piccolo e gli animali è diventato evidente, suscitando emozioni tra i passanti che hanno assistito alla scena. Babe ha trovato tra i cavalli una figura materna e una compagnia costante.

Nell’Alta Loira, vicino a Couteaux, è nato un legame fraterno e protettivo tra un cucciolo di cinghiale e un gruppo di cavalli di razza Comtois. Il piccolo, ribattezzato Babe in omaggio al celebre maialino cinematografico, è apparso improvvisamente tra i pascoli, trovando rifugio e nutrimento affettivo in un ambiente solitamente estraneo alla sua specie, dove la caccia e la diffidenza reciproca rappresentano la norma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Eveil de la Haute-Loire (@leveilfr) L’integrazione del giovane cinghiale nel branco di equini è avvenuta con una naturalezza che ha lasciato sbalorditi gli abitanti del villaggio francese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un’amicizia impossibile nei pascoli francesi: il cinghialino Babe ha trovato una mamma tra i cavalli e scioglie i cuori

