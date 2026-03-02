Trump sull’Iran | Li stiamo massacrando | presto una nuova ondata Altri soldati? Ce ne sarà bisogno Atteso un discorso a sorpresa

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno massacrando l’Iran e ha annunciato che presto ci sarà una nuova ondata di azioni. In un’intervista alla CNN, ha affermato che l’attacco congiunto con Israele, iniziato sabato, sta andando molto bene e ha aggiunto che potrebbe essere necessario inviare altri soldati. Un discorso a sorpresa è atteso nei prossimi giorni.

«Li stiamo massacrando. Credo che stia andando molto bene». Così Donald Trump ha commentato in un’intervista alla Cnn l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele in Iran, avviato sabato per colpire il regime degli ayatollah. Il presidente americano è atteso a breve per un discorso sulla situazione nella repubblica islamica. La Casa Bianca ha aggiornato il programma, indicando che l’intervento si terrà alle 11 locali, le 17 in Italia. Nell’intervista, Trump ha aggiunto che «non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente» e che «la grande ondata deve ancora arrivare», assicurando che sarà imminente. Sempre oggi, al New York Post, il presidente ha precisato di non escludere l’invio di truppe statunitensi in Iran «se necessario», sottolineando che l’operazione Epic Fury procede «ampiamente in anticipo sui tempi previsti». 🔗 Leggi su Open.online

