Tram deragliato a Milano conducente indagato per disastro ferroviario

Il 27 febbraio un tram della linea 9 si è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto. Le autorità hanno aperto un’indagine e il conducente del tram è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o eventuali feriti è stato comunicato. La polizia sta continuando le verifiche sulla vicenda.

