Tram deraglia a Milano | autista di 60 anni colpito da blackout due

Il 27 febbraio, a Milano, un tram della linea 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto. Il veicolo, in servizio da 35 anni, ha perso i binari e si è schiantato contro un edificio, investendo alcune persone. L'autista, di 60 anni, è stato colto da un blackout durante l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i coinvolti.

Il tram della linea 9 a Milano, in servizio da trentacinque anni, ha deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, perdendo i binari e scontrandosi con un edificio mentre investiva persone. Il bilancio è di due morti e diversi feriti. L'autista, un uomo di 60 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario colposo. Ha riferito di aver provato un dolore alla gamba seguito da un mancamento, che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo. Fisicamente quasi illeso, con un occhio nero e una lesione alla testa per lo sbattimento contro il vetro, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda, dove la moglie lo ha accompagnato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

