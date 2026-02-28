Malore autista tram deraglia | 2 morti 48 feriti Milano sotto shock

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha provocato due morti e 48 feriti, creando scompiglio tra i residenti e i pendolari. Un malore dell’autista sarebbe alla base dell’incidente, che ha sorpreso tutti nel cuore della città. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul luogo per gestire l’emergenza.

Milano si è svegliata con un incubo diventato realtà. Un tram della linea 9, che collega la stazione Centrale a Porta Genova, ha deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha provocato due vittime e 48 feriti, lasciando una città intera sotto shock. Le immagini delle telecamere di bordo e quelle lungo la strada sono state acquisite per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente, ascoltato immediatamente dopo l’incidente, ha riferito di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio, causando la deviazione improvvisa del mezzo. Il tram ha abbandonato la direzione naturale, curvando a sinistra ad alta velocità e terminando la sua corsa contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L’autista ammette di aver avuto un maloreUn bilancio pesantissimo, di due morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno.

Aggiornamenti e notizie su Malore autista.

Temi più discussi: Tram deragliato e morti a Milano, ipotesi malore autista: cosa dice Sala - Video; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Tram deragliato Milano, dal malore dell'autista all'incidente. Cosa sappiamo: la dinamica; Milano, l'autista del tram deragliato, assunto nel 1991 e vicino alla pensione: Chi ha la corsa successiva lo raggiunge perché va piano.

Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagineÈ nel malore del conducente e nel funzionamento del sistema automatico di frenata che si concentra ora l'inchiesta sul deragliamento del Tramlink della linea 9 avvenuto ieri in viale Vittorio Veneto a ... ansa.it

Tram deragliato a Milano, la procura indaga sul sistema frenante: acquisite le immagini delle telecamereSono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano, provocando due vittime e quarantotto feriti di ... adnkronos.com

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti. L'autista ammette di aver avuto un malore La procura meneghina indaga per omicidio colposo facebook

Tram deraglia a Milano, l’autista agli inquirenti: “Ho avuto un malore” dlvr.it/TRCZfm x.com