Tra vicoli e storia | il cuore di Molfetta

Domenica 8 marzo alle 10.00, si svolge una passeggiata nel borgo antico di Molfetta, attraversando vicoli di pietra, torri e chiese che testimoniano secoli di storia locale e tradizioni marinare. L'evento invita i partecipanti a scoprire gli angoli più caratteristici di questa zona storica della città. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere il patrimonio architettonico e culturale di Molfetta.

