Il tecnico del Benevento mostra nervosismo mentre aspetta notizie sui risultati della squadra. Durante la conferenza stampa, è stato chiesto se gli è stato comunicato che il divario con le altre squadre si è ampliato. La sua reazione evidenzia una certa frustrazione, mentre cerca di mantenere il controllo e di rispondere alle domande senza esitazioni. La situazione si concentra sulla tensione legata all’andamento del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Da un lato la calma e la tranquillità di chi sa cosa deve fare e dall’altra il nervosismo e la confusione di chi, invece, sapeva cosa fare ma alla fine ha perso la bussola e ora si trova a dover inseguire e mettere a tacere anche i mugugni che si fanno sentire sempre più forti. Benevento – Catania non è solo il big match del girone C di Serie C, la sfida tra la prima e la seconda, quella che potrebbe indirizzare il campionato nella direzione della strega, ma è anche la sfida tra Floro Flores e Toscano. Il neofita da una parte e lo specialista di promozioni dall’altro. Il primo della classe, con una grande esperienza da calciatore ma ‘sbarbatello’ e impertinente sulla panchina, contro l’esperienza fatta allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Toscano e il nervosismo di chi non vede i risultati del Benevento: glielo hanno detto che il divario si è allargato?

Sinner, e ora? Il divario con Alcaraz si è allargato: la nuova classifica Atp e la missione di un sorpasso a RomaLa forbice si allarga: con la vittoria di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic nella finale degli Australian Open, sono adesso 3.

Board of peace per Gaza, cos’è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sì(Adnkronos) – "Tutti vogliono far parte" del Board of peace per Gaza, ha affermato il presidente Usa Donald Trump nonostante diversi Paesi abbiano...

Tutti gli aggiornamenti su Toscano.

Discussioni sull' argomento Il rigassificatore resterà a Piombino, il ministro: Non c'è alternativa; Sfida da dentro o fuori: il Catania all’assalto dell’Arechi; Grande successo per l’iniziativa della partita applaudita con i Giovanissimi 2012 (Under 14) a Follonica con il Salivoli; Catania-Giugliano, pagelle: Pieraccini insuperabile, bene i subentrati.

Catania, Toscano e il minutaggio: Non lo facciamo. I giovani giocano se sono braviAlla vigilia del match in casa del Giugliano, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie C, Domenico Toscano, tecnico del Catani, ha analizzato le insidie della sfida in terra campana (fonte ... tuttomercatoweb.com

Antichi mezzi agricoli casale toscano. Foto Luca Matulli - facebook.com facebook

Kean decide così il Derby toscano! #FiorentinaPisa x.com