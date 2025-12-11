Camera del futuro | servizi moderni ed efficienza della Pubblica Amministrazione

La Camera del Futuro, promosso dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, rappresenta un innovativo progetto volto a semplificare e migliorare l'accesso ai servizi camerali. Rivolto a imprese, professionisti e cittadini, mira a rendere più efficiente la comunicazione e la gestione delle pratiche, segnando un passo avanti nella modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

BRINDISI - La Camera di Commercio di Brindisi-Taranto lancia il nuovo progetto "Camera del Futuro", che rivoluziona l'accesso ai servizi camerali per imprese, professionisti e cittadini. L’iniziativa, che ha già mostrato risultati significativi nel 2025, si inserisce in un contesto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

