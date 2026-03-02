Torna a salire la tensione tra Pakistan e Afghanistan

La tensione tra Pakistan e Afghanistan è aumentata nuovamente. Giovedì sera, i talebani hanno colpito le postazioni di confine pakistane con attacchi armati. Le forze di Islamabad hanno risposto agli scontri, che si sono svolti lungo il confine tra i due paesi. La situazione rimane instabile e le autorità di entrambe le nazioni stanno monitorando gli sviluppi.

È tornata a salire la tensione tra Kabul e Islamabad. Giovedì sera, i talebani hanno lanciato degli attacchi contro le postazioni di confine pakistane. I «barbuti» hanno giustificato la mossa come una rappresaglia al fatto che, alcuni giorni prima, Islamabad aveva effettuato degli attacchi contro alcuni campi di miliziani in territorio afghano. La reazione del Pakistan non si è fatta comunque attendere. Le autorità di Islamabad hanno infatti avviato l'operazione «Furia Giusta», effettuando attacchi aerei su Kabul e Kandahar. Venerdì, le forse armate pakistane hanno dichiarato di aver distrutto 73 postazioni talebane lungo il confine e di aver inoltre occupato una decina di altre posizioni.