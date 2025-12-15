I risultati del rodeo tennistico di Natale al Republic Sport Village

Il Rodeo di Natale, tenutosi nel fine settimana presso il Republic Sport Village di Jesolo, ha concluso con successo la sua edizione. L'evento, dedicato agli appassionati di tennis, ha attirato numerosi partecipanti e pubblico, offrendo momenti di sport e divertimento in un'atmosfera festiva.

Si è concluso il Rodeo di Natale svoltosi nel weekend nelle strutture del Republic Sport Village di Jesolo. La competizione tennistica, aperta dagli Nc fino ai 3.3, ha visto la partecipazione di 25 giocatori coordinati da Alessandro Mior. Al primo posto Kareem Radwan under 18 del Tc Venezia.