Tennis esiti del Rodeo al Net Riviera di Gambarare

Lo scorso weekend, al Net Riviera di Mira, si è svolto un torneo di tennis con la partecipazione di 30 giocatori, con classifiche tra 2.6 e 3.5. La competizione si è disputata sui campi in sintetico di via Gambarare, offrendo un’occasione di confronto tra appassionati della disciplina in un contesto amatoriale. I risultati e le prestazioni dei partecipanti sono stati al centro dell’evento, contribuendo alla vita sportiva locale.

Al Net Riviera di Mira, lo scorso weekend 30 giocatori tra i 3.5 e i 2.6 si sono dati tenzone sui sintetici di via Gambarare. Sono stati coordinati da Simone Zucchetti che ha emesso i seguenti verdetti. Al primo posto c'è il veneziano.

