Teatro Dalla di Manfredonia stagione 2025 2026 | in scena ' Il fuoco era la cura'

Al Teatro Dalla di Manfredonia, la stagione 20252026 presenta in scena 'Il fuoco era la cura', uno spettacolo che fa parte della programmazione del teatro stesso. La stagione di prosa 'respIRA', del Teatro Comunale 'Lucio Dalla', prosegue con un appuntamento dedicato alla scena teatrale contemporanea, attirando l'attenzione del pubblico locale.

‘respIRA’, la stagione di prosa del Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia, entra nel vivo del suo cartellone dedicato alla scena teatrale contemporanea con un titolo atteso e significativo. Domenica 8 marzo alle 21 andrà in scena ‘Il fuoco era la cura’, una rilettura di ‘Fahrenheit 451’ di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Teatro Dalla di Manfredonia, stagione per famiglie 2025/2026: in scena 'C'era una volta l'Africa'Ritorna al Teatro ‘Lucio Dalla’ di Manfredonia la scena per le famiglie targata ‘Con gli occhi aperti’, la finestra dedicata alle nuove generazioni...

Teatro Dalla di Manfredonia, stagione 2025/2026: in scena Francesco Pannofino con ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’Sabato 13 dicembre, a partire dalle 21 al Teatro Lucio Dalla ci sono Francesco Pannofino.

Contenuti e approfondimenti su Teatro Dalla di.

Temi più discussi: C’era una volta l’Africa in scena al Dalla di Manfredonia; Manfredonia: gli Apocrifi presentano C’era una volta l’Africa; Fine settimana a Foggia e provincia: gli eventi di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo - FoggiaToday; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026.

MANFREDONIA DALLA Manfredonia: al ‘Dalla’ in esclusiva pugliese Il fuoco era la cura del collettivo SotterraneoUna rilettura del romanzo distopico Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, reinterpretata dal collettivo teatrale Sotterraneo ... statoquotidiano.it

Al Dalla di Manfredonia l’8 marzo arriva in esclusiva pugliese Il fuoco era la cura, rilettura del collettivo Sotterraneo del romanzo distopico Fahrenheit 451 ...respIRA, la stagione di prosa del Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia, entra nel vivo del suo cartellone dedicato alla scena teatrale contemporanea con un titolo atteso e significativo. Dom ... manfredonianews.it

Comincia un periodo di grandi impegni al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Dopo le risate con l'Anfitrione di Solfrizzi, si proseguirà stasera con Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo. Ma non solo... - facebook.com facebook

Teatro Dalla di #Manfredonia, gli Apocrifi tornano a parlare ai bambini e alle famiglie con “C’era una volta l’Africa” x.com