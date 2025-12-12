Teatro Dalla di Manfredonia stagione 2025 2026 | in scena Francesco Pannofino con ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’

La stagione teatrale 2025/2026 al Teatro Dalla di Manfredonia porta in scena l’attore Francesco Pannofino con lo spettacolo ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’. L’iniziativa, parte del progetto ‘respIRA’, è promossa dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia.

Prosegue la stagione ‘respIRA’, ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.Sabato 13 dicembre, a partire dalle 21 al Teatro Lucio Dalla ci sono Francesco Pannofino. Francesco Acquaroli e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

respIRA video di presentazione Stagione teatrale Teatro Dalla 2025_26

