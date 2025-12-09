auto in panne sui conti futuri subito chiarezza su emissioni

L'attesa sulla revisione delle norme ambientali per il settore automotive si prolunga fino al 16 dicembre, quando la Commissione Ue definirà le modalità di aggiornamento delle misure green. La questione delle emissioni e delle future politiche ambientali rimane centrale, con conseguenze importanti per il settore e i consumatori.

Tutto rinviato al 16 dicembre per capire come la Commissione Ue intende procedere sulla revisione alle norme green capestro relative al settore automotive. Quindi, niente 10 dicembre, cioè domani, e se il rinvio di una settimana non subirà ulteriori colpi di scena, la nuova data rappresenterà una sorta di ultima spiaggia. Un eventuale altro spostamento a inizio 2026 scatenerebbe, infatti, una valanga di lecite proteste. In gioco ci sono presente e futuro del comparto, della sua filiera e di tutti i lavoratori. L'industria europea dell'auto di gravi danni ne ha già subiti parecchi, sia dal punto di visto produttivo sia occupazionale sia come competitività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it