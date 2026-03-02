Studio politica e tecnologia | l' assessore regionale Vincenzo Colla incontra i giovani al Collegio salesiano

Giovedì scorso, i giovani del Collegio universitario salesiano di Forlì hanno incontrato Vincenzo Colla, assessore regionale e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di dialogo aperto e amichevole, con momenti di ascolto e confronto tra i partecipanti e l’assessore. Durante l’appuntamento sono stati affrontati temi legati a studio, politica e tecnologia.

Un clima di confidenza, amicizia e ascolto sincero ha caratterizzato giovedì scorso l'incontro tra i giovani del Collegio universitario salesiano di Forlì e Vincenzo Colla, assessore e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. "Non una conferenza formale, ma un dialogo vivo, diretto, dove.