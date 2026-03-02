Studio italiano svela il segreto delle incisioni trovate su gusci di struzzo di 60.000 anni

Un team di ricercatori italiani ha analizzato incisioni trovate su gusci di struzzo risalenti a circa 60.000 anni fa. Questi frammenti sono stati sottoposti a studi approfonditi per comprendere le caratteristiche delle linee e dei segni incisi, che potrebbero rappresentare una forma di espressione o comunicazione dell’epoca. L’indagine si focalizza sui dettagli delle incisioni e sui metodi di analisi utilizzati.

