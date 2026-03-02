Martedì si svolgerà il rimpatrio di circa 200 studenti minorenni riminesi a Dubai, con un volo speciale Abu Dhabi-Milano organizzato dalle autorità emiratine su richiesta delle famiglie. La madre di una studentessa ha dichiarato di essere in attesa, con l’ansia di sapere quando i figli torneranno in Italia. La situazione riguarda un gruppo di studenti che si trovano attualmente negli Emirati Arabi Uniti.

Rimini, 2 marzo 2026 – "Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni urgenti del governo sulla situazione in Iran. Una dichiarazione che ha fatto tirare un primo sospiro di sollievo ai familiari dei quattro studenti riminesi del liceo G.Cesare-Valgimigli e dell'Ites Valturio, bloccati a Dubai. Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, partiti per una settimana di attività formative tra Dubai e Abu Dhabi nell’ambito del progetto "L’ambasciatore del futuro” promosso da WSC. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti riminesi a Dubai, martedì il rimpatrio. L’ansia della mamma di Tabatha: “Siamo col fiato sospeso”

Ore d’ansia per gli studenti riminesi bloccati a Dubai dopo l’escalation militare. “Siamo in costante contatto”Rimini, 2 marzo 2026 – Resta alta l’attenzione sui quattro studenti riminesi bloccati a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo seguita...

Ansia Rabiot, tifosi del Milan col fiato sospeso: cosa succedeManca pochissimo all’inizio di Cremonese-Milan: arriva una notizia che fa tremare il tecnico Massimiliano Allegri.

Una raccolta di contenuti su Studenti riminesi.

Temi più discussi: Attacco all’Iran, studenti riminesi bloccati a Dubai. Trasferiti in un hotel. Valditara in stretto contatto con Tajani; Un gruppo di riminesi tra gli studenti italiani bloccati a Dubai; Bloccato a Dubai gruppo di studenti delle superiori di Rimini; Attacco all'Iran. Chiuso lo spazio aereo: giovani riminesi bloccati a Dubai.

Studenti riminesi a Dubai, martedì il rimpatrio. L’ansia della mamma di Tabatha: Siamo col fiato sospesoL’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani: Su nostra richiesta le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano. La madre della 18enne, in Arabia per il pr ... msn.com

Quattro studenti riminesi bloccati a Dubai: Chiusi in hotel, vediamo i bombardamentiErano in viaggio studio per il progetto L'Ambasciatore del futuro. Nessuna data certa per il rientro. Una delle mamme: Alternano panico e serenità, ma stanno bene ... rainews.it

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vice Chiara Bellini: "Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione dei quattro studenti riminesi. Esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra partecipazione in queste ore di comprensibile preoccupazione" - facebook.com facebook

Mobilitazione in piazza Cavour e fiato sospeso per gli studenti a Dubai #Rimini #Attualita x.com